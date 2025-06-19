Обнаружили спустя 9 дней. В Башкирии пропавшего на озере Шагайка мужчину нашли мертвым

В Башкирии после девяти дней поисковых работ спасатели обнаружили тело 40-летнего мужчины, пропавшего при купании в Мелеузовском районе. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, инцидент произошел на озере Шагайка в необорудованном для купания месте.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.
— Не купайтесь в необорудованных местах. Не заходите в воду, если выпили алкоголь. Не заплывайте далеко от берега, — напомнили в чрезвычайном ведомстве.
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