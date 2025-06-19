Страшная трагедия в Бухаре: двухлетний ребёнок погиб в частном детском саду от удара током

Следствие установило, что воспитатель детского сада, несмотря на возложенные на неё обязанности по обеспечению безопасности, жизни и здоровья детей с учётом их возраста и особенностей, а также соблюдение правил техники и противопожарной безопасности, проявила халатность. Она оставила воспитанников без присмотра, что в конечном итоге и привело к трагедии.