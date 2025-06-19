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Страшная трагедия в Бухаре: двухлетний ребёнок погиб в частном детском саду от удара током

Vaib.uz (Узбекистан. 19 июня). В Бухарской области произошёл трагический инцидент, который потряс местных жителей. В частном детском саду, расположенном в Бухарском районе, 28 марта погиб двухлетний ребёнок. Причиной смерти стал удар электрическим током, сообщили в прокуратуре.

По данным официального расследования, дошкольное учреждение принадлежит частному предпринимателю. В связи с произошедшим 2 апреля районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 116 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Следствие установило, что воспитатель детского сада, несмотря на возложенные на неё обязанности по обеспечению безопасности, жизни и здоровья детей с учётом их возраста и особенностей, а также соблюдение правил техники и противопожарной безопасности, проявила халатность. Она оставила воспитанников без присмотра, что в конечном итоге и привело к трагедии.

При этом прокуратура не опубликовала подробностей того, как именно произошёл несчастный случай.

Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу 18 июня. По закону, за подобное преступление воспитательнице грозит ограничение свободы от двух до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.