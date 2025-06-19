Уехала жить с парнем: как мигрант «похитил» 14-летнюю девочку из Екатеринбурга

— Похищение обязательно совершается против воли человека, но ведь в данном случае девочка, по ее же словам, уехала добровольно. Понятное дело, что девочке всего 14 лет, она несовершеннолетняя и за нее отвечают родители. Но тот факт, что она хотела уехать, тоже учитывается. Если мужчина ей не угрожал и не удерживал силой, то в его действиях нет состава преступления, — считает она.