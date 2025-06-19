Уехала жить с парнем: как мигрант «похитил» 14-летнюю девочку из Екатеринбурга

В Челябинской области нашли 14-летнюю девочку, которая неделю назад пропала в Екатеринбурге. В похищении школьницы обвиняли 24-летнего мигранта, который жил с ней по соседству. Но на допросе девочка назвала «похитителя» своим парнем и заявила, что добровольно уехала с ним в соседний регион и сняла квартиру. Как теперь будет развиваться эта история и привлекут ли мигранта к уголовной ответственности, разбиралась «Вечерняя Москва».
Как искали 14-летнюю девочку.
8 июня в полицейский отдел Екатеринбурга поступило заявление от родителей 14-летней Вали (имя изменено), которая в тот день ушла из квартиры и не вернулась. До этого девочка не сбегала из дома, вела себя прилично и не связывалась с плохими компаниями. Вскоре полицейские и волонтеры приступили к поискам.
Спустя почти неделю поисков волонтеры отследили сигнал с мобильного телефона Вали. Как оказалось, все это время девочка находилась в Челябинской области и жила на съемной квартире вместе с 24-летним знакомым мигрантом по имени Бегзод.
Вскоре за Валей приехали полицейские. На первый взгляд, девочка жила с Бегзодом добровольно, признаков насилия на ее теле не нашли. И все же школьницу увезли со съемной квартиры и вернули к родителям в Екатеринбург. Тем временем 24-летнего мигранта задержали.
Почему в похищении обвинили мигранта.
Бегзод, которого подозревают в похищении 14-летней Вали, работает оператором станков в матрасном цеху мебельного центра. В Екатеринбурге он вместе с коллегами снимал частный дом по соседству с семьей девочки.
— Мы с ним близко не общались, здоровались только. Он язык не знает, по-русски совсем не разговаривает. Я ни разу не слышал, чтоб он говорил, — рассказывал один из коллег мигранта.
Валя часто гуляла возле дома, где жили мигранты, и общалась с их детьми. Родители знали об этом и не были против. Но когда мать увидела, как школьница гуляет с 24-летним Бегзодом, произошел скандал.
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— Моя жена один раз увидела их вместе. Но она сразу предупредила его (Бегзода — прим. «ВМ»), что ему не надо с ней общаться, что она маленькая, — вспоминает отец Вали.
Когда Валя пропала, в ее похищении сразу заподозрили Бегзода. Пока шли поиски, отец девочки несколько раз наведывался к его коллегам, угрожал им и требовал сказать, где девочка. Но они, предположительно, ничего не знали о похищении. А однажды после очередного визита отца Вали они вызвали полицию.
Девочка уверяет, что была в отношениях с «похитителем».
Когда Валю нашли в квартире в Челябинске, она казалась спокойной. А на допросе она заявила, что никто ее не похищал и не удерживал силой. По словам школьницы, она некоторое время общалась с Бегзодом, потом стала с ним встречаться, а затем добровольно уехала с ним в Челябинск.
В Челябинске пара снимала квартиру. Валя уверяет, что с Бегзодом у нее не было никаких интимных отношений. Об этом заявил и ее отец со ссылкой на результаты судмедэкспертизы. При этом на съемной квартире Вали и Бегзода нашли презервативы.
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— Изучили камеры наблюдения, они ходили по городу в обнимку и за ручку, слова девочки о том, что никакого похищения не было, в целом подтверждаются. Другое дело, что она находится под влиянием парня, влюблена, поэтому защищает его и уверяет, что противоправных действий не было, — приводит слова источника Е1.
По словам подруг Вали, пара действительно состояла в отношениях. Девочка рассказывала им, как целовалась с Бегзодом и получала от него подарки.
Мигрант может остаться безнаказанным.
После пропажи Вали было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Бегзода заключили в СИЗО, предъявив ему обвинение. Ход расследования лично контролирует глава Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин. «Вечерняя Москва» связалась с пресс-службой СУ СК РФ по Свердловской области, но там отказались от комментариев из-за того, что дело связано с ребенком.
За похищение несовершеннолетней закон предусматривает до восьми лет лишения свободы. Но если Валя действительно добровольно уехала и жила с 24-летним Бегзодом, в действиях мигранта нет состава такого преступления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат юридических наук, доцент МГЮА Анастасия Рагулина.
— Похищение обязательно совершается против воли человека, но ведь в данном случае девочка, по ее же словам, уехала добровольно. Понятное дело, что девочке всего 14 лет, она несовершеннолетняя и за нее отвечают родители. Но тот факт, что она хотела уехать, тоже учитывается. Если мужчина ей не угрожал и не удерживал силой, то в его действиях нет состава преступления, — считает она.
Юрист отметила, что если у Вали все же была интимная связь с Бегзодом, мигранта могут обвинить в половом сношении с несовершеннолетней — даже если девочка делала это добровольно. Но если у пары все же не было секса, Бегзода не смогут ни в чем обвинить.
— Если они целовались, то теоретически мужчине могут предъявить обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Но и здесь важно, как именно это происходило. Состав преступления будет в случае, если этими поцелуями мужчина хотел вызвать у девочки половое желание. А иначе, если девочка просто целовала его в щеку или даже в губы, это не незаконно. Может, она его правда любила. Таким образом, мужчина мог не совершать вообще никакого преступления, — заключила Рагулина.
Похожее похищение произошло зимой в Тюменской области. Там неизвестные подкараулили возле школы 13-летнюю девочку, усадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. При этом, судя по записям с камер видеонаблюдения, семиклассница сама села в автомобиль. Позднее машину нашли. Похитителем оказался парень, с которым девочка переписывалась в интернете.
Порой за похищениями стоит запутанная мошенническая схема. Так, в марте в Красноярском крае пропала 15-летняя девушка. Родителям она прислала видеообращение, в котором она извинилась перед неким «Вагнером» и заявила, что похитители требуют полмиллиона рублей за ее выкуп. Полицейские организовали поисковую операцию и вскоре нашли школьницу в соседнем городе. Как оказалось, девушка стала жертвой мошенников, которые заставили ее уехать из дома.