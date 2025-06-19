В Самаре директор стройфирмы уклонился от уплаты налогов на 66 млн рублей

По версии следствия, с 2021 по 2023 год обвиняемый изготовил фиктивные первичные бухгалтерские документы, на основании которых в налоговую отчетность были внесены ложные сведения. Это позволило занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Общий ущерб, причиненный бюджету, составил более 66 миллионов рублей.