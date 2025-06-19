В Самаре директор стройфирмы уклонился от уплаты налогов на 66 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Самарской области.
По версии следствия, с 2021 по 2023 год обвиняемый изготовил фиктивные первичные бухгалтерские документы, на основании которых в налоговую отчетность были внесены ложные сведения. Это позволило занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Общий ущерб, причиненный бюджету, составил более 66 миллионов рублей.
Также в отношении мужчины возбуждено дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. В рамках расследования на имущество обвиняемого был наложен арест в целях возмещения ущерба и возможного исполнения приговора суда.
Ранее в Самаре главу местного общества мусульман оштрафовали за организацию массовой молитвы во дворе.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!