Гражданка Молдовы пыталась вывезти из страны «золотой запас»: Таможенники нашли у нее более полусотни золотых украшений, которые она не задекларировала

Во время физического досмотра автомобиля Volvo XC60 у 40-летней гражданки Молдовы в сумке на заднем сидении нашли 56 украшений, скрытых от таможенного контроля. Ранее женщина заверила инспекторов, что не перевозила товары, подлежащие обязательному декларированию.