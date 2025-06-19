Гражданка Молдовы пыталась вывезти из страны «золотой запас»: Таможенники нашли у нее более полусотни золотых украшений, которые она не задекларировала

На таможенном посту Кагул сотрудники службы выявили партию изделий, предположительно изготовленных из драгоценного металла, которые пассажирка попыталась незаконно вывезти из Молдовы.
Во время физического досмотра автомобиля Volvo XC60 у 40-летней гражданки Молдовы в сумке на заднем сидении нашли 56 украшений, скрытых от таможенного контроля. Ранее женщина заверила инспекторов, что не перевозила товары, подлежащие обязательному декларированию.
Все изделия изъяты и направлены на экспертизу для подтверждения состава и стоимости. Таможенная служба продолжает расследование обстоятельств попытки незаконного вывоза ценностей.
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