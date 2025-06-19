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Гражданка Молдовы пыталась вывезти из страны «золотой запас»: Таможенники нашли у нее более полусотни золотых украшений, которые она не задекларировала

Все изделия изъяты и направлены на экспертизу для подтверждения состава и стоимости [видео]

Источник: Комсомольская правда

На таможенном посту Кагул сотрудники службы выявили партию изделий, предположительно изготовленных из драгоценного металла, которые пассажирка попыталась незаконно вывезти из Молдовы.

Во время физического досмотра автомобиля Volvo XC60 у 40-летней гражданки Молдовы в сумке на заднем сидении нашли 56 украшений, скрытых от таможенного контроля. Ранее женщина заверила инспекторов, что не перевозила товары, подлежащие обязательному декларированию.

Все изделия изъяты и направлены на экспертизу для подтверждения состава и стоимости. Таможенная служба продолжает расследование обстоятельств попытки незаконного вывоза ценностей.

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