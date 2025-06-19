Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области

По оперативной информации, зафиксировано два случая падения деревьев в двух районах области — Борисовском и Пуховичском. В Борисове на ул. Чапаева упавшее дерево повредило два авто и остекление квартир на первом, втором и третьем этажах многоквартирного жилого дома.