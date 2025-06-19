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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области

По оперативной информации, зафиксировано два случая падения деревьев в двух районах области — Борисовском и Пуховичском. В Борисове на ул. Чапаева упавшее дерево повредило два авто и остекление квартир на первом, втором и третьем этажах многоквартирного жилого дома.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

По оперативной информации, зафиксировано два случая падения деревьев в двух районах области — Борисовском и Пуховичском. В Борисове на ул. Чапаева упавшее дерево повредило два авто и остекление квартир на первом, втором и третьем этажах многоквартирного жилого дома.

По предварительным сведениям, люди не пострадали. Сотрудники МЧС ведут распиловку упавших деревьев. -0-