Стало известно, сколько граждан России находилось на загоревшимся судне Adalynn

После столкновения с другим кораблем в водах Оманского залива на танкере Adalynn вспыхнул пожар. Среди членов команды танкера, эвакуированных после инцидента, было семь россиян. Как сообщил представитель генерального консульства РФ в Дубае, всех эвакуированных разместили в отеле эмирата Фуджейра.
Столкновение танкеров Adalynn и Front Eagle произошло 17 июня в Оманском заливе. Национальная гвардия ОАЭ сообщила о проведении операции по эвакуации 24 членов экипажа Adalynn в город Хор-Факкан, расположенный на побережье. По информации ведомства, инцидент произошел в 24 морских милях от береговой линии ОАЭ.
«Семь граждан Российской Федерации, включая капитана, входили в состав экипажа судна Adalynn. После эвакуации, проведенной Национальной гвардией Объединенных Арабских Эмиратов, всех членов команды доставили в Фуджейру и предоставили проживание в одной из гостиниц», — уточнил источник в генконсульстве.
По словам дипломата, в результате столкновения никто не получил ранений. Он также добавил, что сотрудники генконсульства поддерживают «постоянную связь» с российской частью экипажа и портовым агентом, находящимся в Хор-Факкане.