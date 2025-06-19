Стало известно, сколько граждан России находилось на загоревшимся судне Adalynn

После столкновения с другим кораблем в водах Оманского залива на танкере Adalynn вспыхнул пожар. Среди членов команды танкера, эвакуированных после инцидента, было семь россиян. Как сообщил представитель генерального консульства РФ в Дубае, всех эвакуированных разместили в отеле эмирата Фуджейра.