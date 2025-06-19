Мать помогла закопать тело: из-за чего житель Дзержинска убил свою девушку

В Подмосковье задержали молодого человека, который задушил свою девушку и закопал ее тело в Тульской области. Избавиться от трупа подозреваемому помогла его мать. Предполагаемый убийца и жертва состояли в отношениях, а в день убийства сильно поссорились. Известно, что парень пил антидепрессанты и периодически впадал в агрессию. Подробности этого преступления — в материале «Вечерней Москвы».
Как произошло убийство.
Трагедия произошла в подмосковном Дзержинске, где 22-летняя Виктория жила вместе со своим парнем —20-летним Романом. 10 июня девушка перестала отвечать на звонки родных, после чего ее мать и отец обратились в полицию и поисковой отряд «ЛизаАлерт».
Спустя почти неделю поисков Викторию нашли мертвой. Ее тело было завернуто в мешок и зарыто в поле в Тульской области. Позднее по подозрению в убийстве девушки задержали ее парня.
По версии следствия, 10 июня пара сильно поссорилась. В тот день Виктория заявила о расставании, собрала вещи и пригрозила уйти к своему знакомому. Тогда, предположительно, Роман набросился на девушку и задушил.
— Затем он рассказал о произошедшем своей матери и вместе с ней вывез тело потерпевшей в Тульскую область, где закопал его в поле, — сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.
В пресс-службе прокуратуры по Московской области сообщили, что Романа на очередном допросе сдала его мать.
Девушка собиралась расстаться со своим убийцей.
Виктория была родом из Тамбовской области. В 2023 году она окончила местный колледж и переехала в Подмосковье. На новом месте она устроилась менеджером в пункт выдачи заказов, где и познакомилась с Романом. Между ними быстро завязались отношения, и уже через несколько месяцев пара стала жить вместе на съемной квартире. Денег на оплату жилья не всегда хватало, поэтому пара взяла совместный кредит.
Спустя еще несколько месяцев отношений пара начала ссориться. По данным «МК», Роман стал принимать антидепрессанты и устраивать скандалы на почве ревности. В мае 2025 года у молодых людей начались финансовые проблемы, и им пришлось переехать в квартиру к матери Романа. Казалось, что женщина с радостью приняла Викторию, но на самом деле девушка ей не очень нравилась.
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— После исчезновения дочери она (мать Романа — прим. «ВМ») признавалась друзьям, что «от Вики были одни проблемы» и «много бед она принесла их семье», — вспоминает мать убитой девушки.
После этого Виктория стала задумываться о расставании. В Сети она познакомилась с 27-летним мужчиной из Санкт-Петербурга, а уже в мае съездила к нему в гости. Вернувшись домой после майских праздников, девушка заявила Роману, что уходит от него. Постепенно она стала собирать вещи — переезд к новому кавалеру в Санкт-Петербург был назначен на середину июня. Воплотить планы в жизнь Виктории так и не удалось.
Мать будут судить как соучастницу.
Парню убитой девушки предъявили обвинение в убийстве, на допросе он признал вину. На время расследования Романа заключили в СИЗО.
— Суд с учетом позиции представителя Люберецкой городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа 2025 года, — сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
Как рассказал «Вечерней Москве» основатель адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев, за убийство девушки Роману грозит от шести до 15 лет тюремного заключения.
— Так как убийство было совершено во время ссоры, будет проверяться, не был ли подозреваемый в состоянии аффекта (за такое преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы — прим. «ВМ»). Но для этого нужно множество факторов. Может, он в моменте набросился на девушку, а может, он заранее приготовил какую-нибудь удавку и все спланировал. Может, он хотел просто припугнуть девушку, но случайно задушил. Так следствию предстоит во многом разобраться, — рассуждает адвокат.
По его словам, мать Романа могут тоже привлечь к уголовной ответственности как соучастницу убийства. Однако у нее наказание будет менее строгим.
— Сокрытие тела это, безусловно, соучастие в преступлении. Более того, предположу, что именно мать придумала, как избавиться от тела. Но я сомневаюсь, что женщине дадут какой-то серьезный срок, так как она не является прямым участником преступления. Понимая, из каких побуждений женщина действовала, суд, скорее всего, придет к минимальному наказанию, вплоть до условного срока лишения свободы, — заключил Лунев.
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Матери нередко встают на защиту своих детей, даже если те совершают страшные преступления. Например, маньяку Александру Спесицвеву по прозвищу «новокузнецкий монстр» родная мать помогала избавляться от тел убитых детей. А в некоторых случаях пенсионерка сама приводила к сыну «на убой» маленьких девочек.
Порой ревность и месть толкают людей на страшные поступки. В начале июня известного волонтера отряда «Лиза Алерт» Марию Лубсанову с позывным «Манюня» нашли убитой в лесу в Бурятии. Предположительно, ее зарезал бывший муж. Сам он покончил с собой на том же месте.
Другой случай произошел в Казани. Турок ворвался на день рождения к трехлетнему сыну и зарезал свою бывшую жену. Мужчина два месяца выслеживал экс-супругу и неоднократно угрожал ей убийством. После расправы подозреваемый на протяжении четырех часов стоял, высунувшись из окна, и собирался спрыгнуть.