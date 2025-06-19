Мать помогла закопать тело: из-за чего житель Дзержинска убил свою девушку

— Так как убийство было совершено во время ссоры, будет проверяться, не был ли подозреваемый в состоянии аффекта (за такое преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы — прим. «ВМ»). Но для этого нужно множество факторов. Может, он в моменте набросился на девушку, а может, он заранее приготовил какую-нибудь удавку и все спланировал. Может, он хотел просто припугнуть девушку, но случайно задушил. Так следствию предстоит во многом разобраться, — рассуждает адвокат.