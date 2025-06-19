На горящем танкере в Оманском заливе находились семь россиян

На горящем корабле находилось семь россиян.
Семь граждан России, включая капитана, находились на борту танкера Adalynn, который горит в Оманском заливе. Об этом сообщил представитель генерального консульства России в Дубае. После аварии всех 24 членов экипажа эвакуировали и разместили в гостинице эмирата Фуджейра.
«В состав экипажа танкера Adalynn входили семь граждан России, включая капитана судна. После эвакуации, осуществленной силами Национальной гвардии ОАЭ, членов экипажа доставили в Фуджейру и разместили в одной из гостиниц», — рассказал представитель российского генконсульства. Его слова передает ТАСС.
Как сообщили в Министерстве энергетики ОАЭ, причиной столкновения двух танкеров стала ошибка навигации. В результате инцидента оба танкера получили поверхностные повреждения, а на одном из судов возник пожар в топливном баке и произошла незначительная утечка масла.
По данным сервиса Marine Traffic, танкер Adalynn под флагом Антигуа и Барбуды направлялся из порта Фуджейра в сторону Суэцкого канала. Судно Front Eagle под флагом Либерии также вышло из Фуджейры, конечным пунктом его маршрута значился китайский порт Чжоушань.
Случаи возгорания на судах с российскими моряками происходили и ранее: в Японском море пожар на шхуне «Айсберг» вынудил 17 членов экипажа эвакуироваться на спасательные плоты, а у побережья Пусана возгорание на рефрижераторе Crystal Asia привело к ранениям шести россиян. В обоих инцидентах экипажи были спасены и получили необходимую помощь.