На горящем танкере в Оманском заливе находились семь россиян

Случаи возгорания на судах с российскими моряками происходили и ранее: в Японском море пожар на шхуне «Айсберг» вынудил 17 членов экипажа эвакуироваться на спасательные плоты, а у побережья Пусана возгорание на рефрижераторе Crystal Asia привело к ранениям шести россиян. В обоих инцидентах экипажи были спасены и получили необходимую помощь.