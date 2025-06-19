На борту загоревшегося танкера в Оманском заливе были россияне

«В состав экипажа танкера Adalynn входили семь граждан РФ, включая капитана судна. После эвакуации, осуществлённой силами Национальной гвардии ОАЭ, членов экипажа доставили в Фуджейру и разместили в одной из гостиниц», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 17 июня два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе. Судно Front Eagle, перевозившее сырую нефть в Китай, столкнулось с танкером Adalynn, только что покинувшим стоянку. В результате инцидента Front Eagle потерял управление, и его статус был изменён на «неуправляемый». Владеющая судном компания Frontline назвала произошедшее «навигационным инцидентом».