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На борту загоревшегося танкера в Оманском заливе были россияне

Семь россиян входили в состав экипажа танкера Adalynn, загоревшегося после столкновения в Оманском заливе. Об этом ТАСС сообщил представитель генконсульства России в Дубае. По его словам, капитаном судна был гражданин РФ. После эвакуации экипаж разместили в отеле в Фуджейре.

Источник: Life.ru

«В состав экипажа танкера Adalynn входили семь граждан РФ, включая капитана судна. После эвакуации, осуществлённой силами Национальной гвардии ОАЭ, членов экипажа доставили в Фуджейру и разместили в одной из гостиниц», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 17 июня два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе. Судно Front Eagle, перевозившее сырую нефть в Китай, столкнулось с танкером Adalynn, только что покинувшим стоянку. В результате инцидента Front Eagle потерял управление, и его статус был изменён на «неуправляемый». Владеющая судном компания Frontline назвала произошедшее «навигационным инцидентом».