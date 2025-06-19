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Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим сухопутными войсками Вооруженных сил страны. Соответствующий указ опубликован 19 июня на официальном сайте главы государства.

Зеленский обновил командующего.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим сухопутными войсками Вооруженных сил страны. Соответствующий указ опубликован 19 июня на официальном сайте главы государства.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины», — указано в тексте президентского распоряжения. До нового назначения Геннадий Шаповалов занимал должность командующего войсками оперативного командования «Юг».