Российский МИД назначил Генконсула в Китай

В МИД отметили, что Заворин работает в системе министерства с 1992 года, занимая различные должности как в центральном аппарате, так и за рубежом. «Приказом МИД России Генеральным консулом Российской Федерации в Ухане, КНР назначен Заворин Дмитрий», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России.