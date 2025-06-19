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В Вологде сажавшую цветы у дома женщину насмерть сбила машина

Машина заехала на клумбу у подъезда.

Источник: Аргументы и факты

В Вологде пенсионерка умерла, сажая цветы в клумбе у дома, сообщают местные группы. Во время садовых работ у дома № 64 по улице Панкратова женщину сбил автомобиль.

«Вчера вечером ушла из жизни активист микрорайона, замечательная мама и бабушка и добрейший человек Валентина Ивановна. Она погибла под колесами автомобиля, сажая цветы у своего подъезда», — говорится в публикации.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, автомобиль протаранил небольшое ограждение клумбы и врезался в куст.

Прощание с 74-летней женщиной прошло 19 июня. Сейчас родные погибшей ищут свидетелей инцидента.

Предварительно, трагедия произошла из-за того, что 28-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Rio не справилась с управлением.

В региональном УМВД отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео схода горной породы под Мурманском, где погиб машинист.