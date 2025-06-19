В Вологде сажавшую цветы у дома женщину насмерть сбила машина

В Вологде пенсионерка умерла, сажая цветы в клумбе у дома, сообщают местные группы. Во время садовых работ у дома № 64 по улице Панкратова женщину сбил автомобиль.
«Вчера вечером ушла из жизни активист микрорайона, замечательная мама и бабушка и добрейший человек Валентина Ивановна. Она погибла под колесами автомобиля, сажая цветы у своего подъезда», — говорится в публикации.
Судя по опубликованным в Сети кадрам, автомобиль протаранил небольшое ограждение клумбы и врезался в куст.
Прощание с 74-летней женщиной прошло 19 июня. Сейчас родные погибшей ищут свидетелей инцидента.
Предварительно, трагедия произошла из-за того, что 28-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Rio не справилась с управлением.
В региональном УМВД отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее появилось видео схода горной породы под Мурманском, где погиб машинист.