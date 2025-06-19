Пытавшегося переметнуться на сторону ВСУ военного из Челябинска обвинили в госизмене

По данным следствия, экс-ефрейтор закупил военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещённую в РФ террористическую организацию легион «Свобода России»* и под видом увольнения отправился к границе с Украиной. Его действия были пресечены российскими правоохранителями — мужчину задержали и арестовали в одном из регионов страны. В ближайшее время подозреваемого этапируют в Москву, где его дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
На днях в Москве начался суд над 35-летней волонтёркой из Белгорода Надеждой Россинской** — активисткой движения «Армия красоток». Женщине вменяют сразу три статьи, включая государственную измену. Прокуратура попросила приговорить её к 27 годам лишения свободы.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.