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Пытавшегося переметнуться на сторону ВСУ военного из Челябинска обвинили в госизмене

Следователи предъявили обвинение в государственной измене бывшему контрактнику из Челябинска. По данным следствия, мужчина передавал секретную информацию ВСУ и готовился к переходу на сторону противника. Об этом сообщил ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

По данным следствия, экс-ефрейтор закупил военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещённую в РФ террористическую организацию легион «Свобода России»* и под видом увольнения отправился к границе с Украиной. Его действия были пресечены российскими правоохранителями — мужчину задержали и арестовали в одном из регионов страны. В ближайшее время подозреваемого этапируют в Москву, где его дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

На днях в Москве начался суд над 35-летней волонтёркой из Белгорода Надеждой Россинской** — активисткой движения «Армия красоток». Женщине вменяют сразу три статьи, включая государственную измену. Прокуратура попросила приговорить её к 27 годам лишения свободы.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.