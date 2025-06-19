На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были семь россиян

Bloomberg отмечал, что о пожаре у берегов ОАЭ свидетельствуют термоточки на карте ресурса NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Из данных отслеживания судов, на которые ссылается агентство, следует, что координаты совпадают с маршрутами танкеров Adalynn и Front Eagle.