Трамп примет судьбоносное решение в ближайшие 2 недели

Ранее советники Белого дома сообщали, что ближайшие 24−48 часов будут критическими для выбора между дипломатическим и военным путем в отношении Ирана, а США уже усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. Дональд Трамп также заявлял о требованиях безоговорочной капитуляции со стороны Тегерана, однако пока не планирует устранять верховного лидера Ирана.