Трамп примет судьбоносное решение в ближайшие 2 недели

Трамп примет решение об атаке на Иран в течение двух недель.
Президент США Дональд Трамп в течение ближайших двух недель определится с позицией по возможному военному ответу на Иран. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели принять решение относительно возможной атаки на Иран», — говорится в сообщении Белого дома. Его слова передают РИА Новости.
Ранее советники Белого дома сообщали, что ближайшие 24−48 часов будут критическими для выбора между дипломатическим и военным путем в отношении Ирана, а США уже усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. Дональд Трамп также заявлял о требованиях безоговорочной капитуляции со стороны Тегерана, однако пока не планирует устранять верховного лидера Ирана.