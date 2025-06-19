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Трамп примет судьбоносное решение в ближайшие 2 недели

Президент США Дональд Трамп в течение ближайших двух недель определится с позицией по возможному военному ответу на Иран. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп примет решение об атаке на Иран в течение двух недель.

Президент США Дональд Трамп в течение ближайших двух недель определится с позицией по возможному военному ответу на Иран. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели принять решение относительно возможной атаки на Иран», — говорится в сообщении Белого дома. Его слова передают РИА Новости.

Ранее советники Белого дома сообщали, что ближайшие 24−48 часов будут критическими для выбора между дипломатическим и военным путем в отношении Ирана, а США уже усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. Дональд Трамп также заявлял о требованиях безоговорочной капитуляции со стороны Тегерана, однако пока не планирует устранять верховного лидера Ирана.

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