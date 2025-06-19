В США рассказали о новой российской подлодке в Тихом океане

США обеспокоены возможностями новой российской субмарины.
Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка», прозванная «Черной дырой», официально вошла в состав Военно-морского флота России 11 июня. Субмарина оснащена передовыми системами шумоподавления. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Подлодка “Якутск” оборудована современными технологиями шумоподавления, что делает её одной из наименее заметных дизель-электрических субмарин в мире. Из-за крайне низкой акустической сигнатуры субмарины этого класса в ВМС США прозвали “Чёрными дырами”. Подводный флот станет важнейшим фактором в возможных конфликтах между крупными державами. Россия нашла способ создать действительно мобильные и эффективные подводные силы.», — сообщает The National Interest.
Ранее, в марте 2025 года, была спущена на воду атомная подводная лодка «Пермь». Она также оснащена современными вооружениями и системами.