В США рассказали о новой российской подлодке в Тихом океане

«Подлодка “Якутск” оборудована современными технологиями шумоподавления, что делает её одной из наименее заметных дизель-электрических субмарин в мире. Из-за крайне низкой акустической сигнатуры субмарины этого класса в ВМС США прозвали “Чёрными дырами”. Подводный флот станет важнейшим фактором в возможных конфликтах между крупными державами. Россия нашла способ создать действительно мобильные и эффективные подводные силы.», — сообщает The National Interest.