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В США рассказали о новой российской подлодке в Тихом океане

Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка», прозванная «Черной дырой», официально вошла в состав Военно-морского флота России 11 июня. Субмарина оснащена передовыми системами шумоподавления. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

США обеспокоены возможностями новой российской субмарины.

Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка», прозванная «Черной дырой», официально вошла в состав Военно-морского флота России 11 июня. Субмарина оснащена передовыми системами шумоподавления. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Подлодка “Якутск” оборудована современными технологиями шумоподавления, что делает её одной из наименее заметных дизель-электрических субмарин в мире. Из-за крайне низкой акустической сигнатуры субмарины этого класса в ВМС США прозвали “Чёрными дырами”. Подводный флот станет важнейшим фактором в возможных конфликтах между крупными державами. Россия нашла способ создать действительно мобильные и эффективные подводные силы.», — сообщает The National Interest.

Ранее, в марте 2025 года, была спущена на воду атомная подводная лодка «Пермь». Она также оснащена современными вооружениями и системами.