Ураган в Павлодарской области: один человек погиб, свыше 10 ранены

Примерно в 19:00 в том же городе пострадал мальчик 2014 года рождения. Дерево упало рядом с ним, в результате чего он получил ушиб поясничного отдела позвоночника. Медицинская помощь оказана, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении.