Ураган в Павлодарской области: один человек погиб, свыше 10 ранены

По данным скорой помощи, трагедия произошла в городе Аксу около 17:30. Женщина 1968 года рождения погибла после того, как на нее упало дерево, пробив грудную клетку. Прибывшие медики констатировали смерть на месте, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Примерно в 19:00 в том же городе пострадал мальчик 2014 года рождения. Дерево упало рядом с ним, в результате чего он получил ушиб поясничного отдела позвоночника. Медицинская помощь оказана, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении.
По состоянию на 21:00 зафиксировано не менее десяти обращений в скорую помощь, связанных с падением деревьев.
В Экибастузе пострадали девушка 1997 года рождения и женщина, возраст которой уточняется.
В Павлодаре травмы получили: подросток 2007 года рождения (переломы), женщины 1991 и 1997 годов рождения, девочка 2013 года рождения, а также двое детей 2020 года рождения — мальчик и девочка.
Кроме того, в областном центре зафиксирован случай удара 56-летнего мужчины металлическими воротами, которые захлопнулись из-за резкого порыва ветра.
У большинства пострадавших диагностированы ушибы, рваные раны и ссадины. Медики продолжают оказывать помощь, по некоторым детям информация уточняется.