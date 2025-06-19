Пес застрял под двигателем автомобиля в Москве, гоняясь за кошкой

На Таллинской улице столичного района Строгино во время погони за кошкой пес в четверг, 19 июня, застрял под двигателем припаркованного автомобиля.
Шерсть питомца накрутилась на различные детали машины, поэтому хозяйке пришлось обращаться за помощью к спасателям. При этом она подписала документ о том, что обязуется возместить расходы на ремонт автомобиля в случае появления повреждений при деблокации.
— За спецоперацией два часа пристально следили владелицы пса и авто, однако спасателям удалось извлечь животное, не повредив имущество, — передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.
8 июня участники спасательного отряда «СпасРезерв» достали котенка, который провалился в вентиляционный короб салона красоты, расположенного у Дмитровского шоссе. С двух выходов короба спасатели подставили сачки, стуком испугали котенка, после чего он побежал в сторону выхода на крышу, и там его уже поймали. Вся операция заняла почти два часа.
6 мая 2024 года в поселке Залегощь Орловской области сотрудники МЧС спасли собаку, которая на сутки застряла под бетонными плитами.