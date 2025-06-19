Пес застрял под двигателем автомобиля в Москве, гоняясь за кошкой

8 июня участники спасательного отряда «СпасРезерв» достали котенка, который провалился в вентиляционный короб салона красоты, расположенного у Дмитровского шоссе. С двух выходов короба спасатели подставили сачки, стуком испугали котенка, после чего он побежал в сторону выхода на крышу, и там его уже поймали. Вся операция заняла почти два часа.