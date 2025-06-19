Россиянка, истязавшая месяцами собственную дочь, попала под уголовное дело

Жительницу Чусового обвиняют в истязании несовершеннолетней дочери.
В Пермском крае возбуждено уголовное дело против 38-летней жительницы Чусового, которая полгода избивала собственную дочь. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК по Прикамью.
По данным следствия, с октября 2024 года по 6 апреля 2025 года женщина систематически наносила побои своей 15-летней дочери. Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).
На данный момент пострадавшая изъята из семьи и помещена в центр временного содержания несовершеннолетних. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая мотивы и условия, при которых совершались преступления.
Этот случай вновь привлекает внимание к проблеме семейного насилия и необходимости своевременного реагирования со стороны органов опеки и правоохранительных структур.