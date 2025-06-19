Предупреждение Киеву от Путина, обмен пленных, окружение ВСУ под Сумами: главное об СВО на 19 июня

Российский президент Владимир Путин в ходе общения с международными журналистами в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) предупредил Украину, что если та не сядет за стол переговоров, до ситуация для нее может ухудшиться. В этот же день стало известно об окружении украинских военных под Сумами, в районе Юнаковки.