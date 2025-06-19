Предупреждение Киеву от Путина, обмен пленных, окружение ВСУ под Сумами: главное об СВО на 19 июня

ВСУ попали под окружение российской армии в Сумской области.
Российский президент Владимир Путин в ходе общения с международными журналистами в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) предупредил Украину, что если та не сядет за стол переговоров, до ситуация для нее может ухудшиться. В этот же день стало известно об окружении украинских военных под Сумами, в районе Юнаковки.
Тем временем продолжается обмен военнопленными между Россией и Украиной в рамках стамбульских соглашений. Домой вернулась новая группа солдат ВС РФ. Главное о спецоперации на Украине к 19 июня — в материале URA.RU.
Ситуация может стать хуже: предупреждение от Путина.
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Президент России Владимир Путин предупредил, что ситуация для Киева может ухудшиться в случае отказа от переговоров с Москвой. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — подчеркнул Путин, отметив, что Россия по-прежнему готова к диалогу с Украиной для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
Президент также сообщил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении боевых действий, причем желательно мирным путем. Однако он вновь выразил сомнения в легитимности нынешней украинской власти и отдельно предостерег Германию от передачи Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, на встрече обсуждались контакты России с Соединенными Штатами, поддержка со стороны Китая, а также положение дел на линии фронта, где, по утверждению Путина, российские войска продолжают наступление.
ВСУ оказались под плотным окружением.
Около тысячи украинских военных оказались окружены в населенном пункте Юнаковка Сумской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash По информации источника, подразделения российской армии продолжают активное наступление на этом направлении и взяли под огневой контроль дороги, по которым возможен отход ВСУ.
«Одна из возможных дорог, по которой в теории могли бы отступить украинские бойцы, уже находится под обстрелом бойцов РФ. Они приблизились к городу Сумы на расстояние 15 километров», — уточняют журналисты. Таким образом, пути отхода для окруженных украинских военных существенно затруднены.
Кроме того, солдаты ВС РФ продвинулись в Харьковской области, зажав часть украинских сил между населенными пунктами Тополя и Каменка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что после окружения ВСУ начали отступать, отходя на северо-запад.
Минобороны РФ сообщает о новой группе солдат, вернувшихся домой из плена.
Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными, в результате которого российские военнослужащие вернулись из украинского плена. Об этом сообщает Минобороны.
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В военном ведомстве подчеркнули, что обмен состоялся в рамках ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей. Освобожденные бойцы были доставлены в Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
«Алло, мам, привет! Я приехал. Я вернулся. Все нормально», — приводит Минобороны РФ слова одного из военнослужащих, который связался с матерью после освобождения. Министерство опубликовало и другие кадры возвращения российских солдат. На них видно, как военнослужащие под полотнищем с российским флагом садятся в автобус и скандируют: «Мы дома!», передает Пятый канал.
Новые освобожденные территории.
Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под полный контроль населенный пункт Новониколаевка в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что освобождение Новониколаевки стало частью последовательного наступления российских войск на данном участке фронта. В результате прорыва обороны ВСУ российские подразделения получили возможность укрепить свои позиции и расширить контроль над стратегически важной территорией.