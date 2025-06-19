Латвия запретила россиянам покупать недвижимость

Латвийский парламент принял русофобский закон.
Парламент Латвии утвердил в третьем чтении закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость на территории страны. Решение поддержали 69 депутатов Сейма, против выступили 8 парламентариев, сообщает издание LSM+.
«Ограничения распространяются как на физических лиц, так и на юридические компании, зарегистрированные в России или Белоруссии. Кроме того, под запрет попадают юридические лица, если граждане этих государств владеют не менее чем 25% уставного капитала. Эти меры направлены на защиту национальных интересов и снижение потенциальных рисков для безопасности Латвии», — отмечают в латвийском парламенте.
В законе предусмотрены исключения. Ограничения не будут распространяться на случаи наследования недвижимости родственниками, а также на ситуации, когда право собственности подтверждено судебным решением.
Ранее латвийские власти уже ограничивали въезд гражданам России, владеющим недвижимостью вблизи стратегически важных объектов, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Кроме того, в мае 2025 года страны Балтии ужесточили меры против России, запретив пролет спецборта правительства Словакии через свое воздушное пространство.