Латвия запретила россиянам покупать недвижимость

«Ограничения распространяются как на физических лиц, так и на юридические компании, зарегистрированные в России или Белоруссии. Кроме того, под запрет попадают юридические лица, если граждане этих государств владеют не менее чем 25% уставного капитала. Эти меры направлены на защиту национальных интересов и снижение потенциальных рисков для безопасности Латвии», — отмечают в латвийском парламенте.