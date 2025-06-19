В Китае старика в инвалидной коляске грузовик толкал перед собой почти километр, рискуя раздавить.
В зоне экономического развития Чанчжоу 80-летний мужчина на электрической инвалидной коляске, пересекая дорогу, пытался проехать между грузовиками. В этот момент загорелся зеленый, и пожилой мужчина, к своему ужасу, попал в слепую зону грузовика.
Грузовик с инвалидной коляской впереди ехали вместе почти километр.
Мужчина успел обреченно помахать рукой встречному мотоциклисту, который, мгновенно оценив ситуацию, развернулся, ускорился и обогнал грузовик, сигналя и крича. Конец получился счастливый: грузовик остановили, старика спасли.
Мотоциклиста, как сообщается, впоследствии нашли и наградили.