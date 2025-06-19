Старика в инвалидной коляске грузовик толкал перед собой почти километр

В зоне экономического развития Чанчжоу 80-летний мужчина на электрической инвалидной коляске, пересекая дорогу, пытался проехать между грузовиками. В этот момент загорелся зеленый, и пожилой мужчина, к своему ужасу, попал в слепую зону грузовика.