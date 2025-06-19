Украина атакует Астраханскую область

Украина атаковали Астраханскую область дронами.
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории Астраханской области 19 июня. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня ВСУ предприняли очередные попытки атаковать объекты на территории нашего региона с помощью БПЛА. Все подразделения (РЭБ, ПВО и авиация) отработали штатно. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших военнослужащих за работу», — написал Игорь Бабушкин.
Атаки беспилотников на российские регионы фиксируются не впервые. Ранее, 17 июня, Министерство обороны сообщало о попытках ВСУ атаковать Калужскую, Тульскую, Брянскую, Смоленскую, Московскую, Тверскую, Тамбовскую и Липецкую области с помощью БПЛА, большинство из которых были уничтожены силами ПВО.