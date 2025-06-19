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Украина совершила массированную атаку на Курскую область

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью вечером 19 июня. Об этом сообщает Минобороны России.

12 БПЛА было сбито за полчаса.

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью вечером 19 июня. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны. Информация появилась в telegram-канале ведомства.

Ранее российские системы ПВО уже неоднократно отражали атаки беспилотников на приграничные регионы. Так, в начале июня Минобороны сообщало об уничтожении 27 украинских дронов над Курской областью и 3111 беспилотников по всей стране за сутки. Кроме того, были ликвидированы и морские беспилотники в акватории Черного моря.

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