В МВД рассказали, сколько мигрантов приехало в Россию в 2024 году

Около 6 миллионов мигрантов приехали в Россию за год.
В Россию в 2024 году прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, из которых половина приехала с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан. Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — заявила Казакова. Ее слова передает ТАСС.
По данным МВД, среди прибывших преобладают граждане стран СНГ: наибольшее количество мигрантов приехало из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%). Ведомство отмечает, что восстановление миграционного потока связано с постепенной стабилизацией эпидемиологической ситуации и снятием ограничений на пересечение границы, введенных во время пандемии.
Ранее сообщалось, что только в Тюмени с начала 2024 года около 15 тысяч иностранцев сдали экзамены по русскому языку и истории России для легализации трудовой деятельности и получения разрешительных документов. Среди них были граждане не только стран СНГ, но и других государств, что свидетельствует о высоком интересе к трудовой миграции в Россию со стороны различных стран.