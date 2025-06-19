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В МВД рассказали, сколько мигрантов приехало в Россию в 2024 году

В Россию в 2024 году прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, из которых половина приехала с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Около 6 миллионов мигрантов приехали в Россию за год.

В Россию в 2024 году прибыли более 6,3 миллиона иностранных граждан, из которых половина приехала с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан. Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — заявила Казакова. Ее слова передает ТАСС.

По данным МВД, среди прибывших преобладают граждане стран СНГ: наибольшее количество мигрантов приехало из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%). Ведомство отмечает, что восстановление миграционного потока связано с постепенной стабилизацией эпидемиологической ситуации и снятием ограничений на пересечение границы, введенных во время пандемии.

Ранее сообщалось, что только в Тюмени с начала 2024 года около 15 тысяч иностранцев сдали экзамены по русскому языку и истории России для легализации трудовой деятельности и получения разрешительных документов. Среди них были граждане не только стран СНГ, но и других государств, что свидетельствует о высоком интересе к трудовой миграции в Россию со стороны различных стран.