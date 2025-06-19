В МВД рассказали, сколько мигрантов приехало в Россию в 2024 году

Ранее сообщалось, что только в Тюмени с начала 2024 года около 15 тысяч иностранцев сдали экзамены по русскому языку и истории России для легализации трудовой деятельности и получения разрешительных документов. Среди них были граждане не только стран СНГ, но и других государств, что свидетельствует о высоком интересе к трудовой миграции в Россию со стороны различных стран.