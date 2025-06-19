Два мирных жителя пострадали под Белгородом после атак ВСУ

Пострадавших от дрона ВСУ доставили в больницу.
Ещё двое мирных жителей Белгородской области пострадали при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Отрадное в результате атаки дрона на “ГАЗель” ранены двое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и ожогами головы и шеи попутным транспортом доставлены в Октябрьскую райбольницу», — написал губернатор у себя в telegram-канале.
Гладков отметил, что медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения скорая перевозит мужчин в областную клиническую больницу.
Ранее губернатор Белгородской области сообщи, что ВСУ убили главу Гончаровского поселения Александр Гаркавенко. Удар был нанесен дронами по легковому автомобилю.