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Два мирных жителя пострадали под Белгородом после атак ВСУ

Ещё двое мирных жителей Белгородской области пострадали при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших от дрона ВСУ доставили в больницу.

Ещё двое мирных жителей Белгородской области пострадали при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Отрадное в результате атаки дрона на “ГАЗель” ранены двое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и ожогами головы и шеи попутным транспортом доставлены в Октябрьскую райбольницу», — написал губернатор у себя в telegram-канале.

Гладков отметил, что медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения скорая перевозит мужчин в областную клиническую больницу.

Ранее губернатор Белгородской области сообщи, что ВСУ убили главу Гончаровского поселения Александр Гаркавенко. Удар был нанесен дронами по легковому автомобилю.