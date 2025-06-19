Два мирных жителя пострадали под Белгородом после атак ВСУ

«В селе Отрадное в результате атаки дрона на “ГАЗель” ранены двое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и ожогами головы и шеи попутным транспортом доставлены в Октябрьскую райбольницу», — написал губернатор у себя в telegram-канале.