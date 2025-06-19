В Аксу дерево насмерть раздавило пассажирку такси

Одним из таких случаев стала трагедия с участием такси. Автомобиль двигался по городу, когда на него обрушились крупные обломки дерева. Основной удар пришёлся на переднюю часть машины, где находилась женщина. Несмотря на то, что водитель — молодой мужчина — сразу же выбежал звать на помощь, спасти пассажирку не удалось. Очевидцы происшествия сообщают, что на место очень быстро сбежались прохожие, вызвали экстренные службы и попытались оказать первую помощь, но травмы оказались смертельными.