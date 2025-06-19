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В Аксу дерево насмерть раздавило пассажирку такси

В городе Аксу 19 июня произошла трагедия — в результате сильного ветра на легковой автомобиль упали массивные части дерева. В салоне находились водитель и пассажирка. Женщина, сидевшая на переднем сиденье, погибла на месте, передает ИА El.kz.

Источник: соцсети

Напомним, во второй половине дня погода резко ухудшилась сразу в нескольких регионах страны. В Аксу ветер местами достигал штормовых значений. Порывами с корнем вырывались деревья, которые падали на проезжую часть, тротуары и припаркованные машины.

Одним из таких случаев стала трагедия с участием такси. Автомобиль двигался по городу, когда на него обрушились крупные обломки дерева. Основной удар пришёлся на переднюю часть машины, где находилась женщина. Несмотря на то, что водитель — молодой мужчина — сразу же выбежал звать на помощь, спасти пассажирку не удалось. Очевидцы происшествия сообщают, что на место очень быстро сбежались прохожие, вызвали экстренные службы и попытались оказать первую помощь, но травмы оказались смертельными.

В данный момент по факту гибели женщины проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе состояние деревьев и возможность своевременной их обрезки или удаления.