В Аксу дерево насмерть раздавило пассажирку такси

Напомним, во второй половине дня погода резко ухудшилась сразу в нескольких регионах страны. В Аксу ветер местами достигал штормовых значений. Порывами с корнем вырывались деревья, которые падали на проезжую часть, тротуары и припаркованные машины.
Одним из таких случаев стала трагедия с участием такси. Автомобиль двигался по городу, когда на него обрушились крупные обломки дерева. Основной удар пришёлся на переднюю часть машины, где находилась женщина. Несмотря на то, что водитель — молодой мужчина — сразу же выбежал звать на помощь, спасти пассажирку не удалось. Очевидцы происшествия сообщают, что на место очень быстро сбежались прохожие, вызвали экстренные службы и попытались оказать первую помощь, но травмы оказались смертельными.
В данный момент по факту гибели женщины проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе состояние деревьев и возможность своевременной их обрезки или удаления.