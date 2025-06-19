Пожар произошел в здании, где расположен Театральный институт имени Щукина

18 января в СМИ появилась информация о том, что в серверной комнате компании МТС, расположенной на минус первом этаже торгового центра «Метрополис» в Москве произошло возгорание. Из здания эвакуировали 30 человек, а на месте пожара работали городские экстренные службы.