Пожар произошел в здании, где расположен Театральный институт имени Щукина

На мансардном этаже здания в Большом Николопесковском переулке, где находится Театральный институт имени Щукина, в четверг, 19 июня, произошел пожар, очевидцы заметили сильный дым.
— (…) вечером произошел пожар в библиотеке на шестом этаже театра имени Щукина. В здании сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно эвакуировали из театра. На месте работают сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются, — передает Telegram-канал Shot.
18 января в СМИ появилась информация о том, что в серверной комнате компании МТС, расположенной на минус первом этаже торгового центра «Метрополис» в Москве произошло возгорание. Из здания эвакуировали 30 человек, а на месте пожара работали городские экстренные службы.