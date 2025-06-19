В США уверены, что у Ирана есть ядерное оружие

Ирану понадобиться пара недель, чтобы завершить производство ядерного оружия.
У Ирана есть все необходимое для создания ядерного оружия, и завершить работу над ним страна сможет в короткое время по решению руководства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«У Ирана есть все, что нужно для создания ядерного оружия. Все, что им нужно — это решение верховного лидера. Для завершения производства этого оружия потребуется пара недель», — подчеркнула Левитт на брифинге.
По последним данным властей Израиля, от иранских атак погибли более 20 человек, еще свыше 800 получили ранения. Министерство здравоохранения Ирана сообщает о 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших, а по информации посла Ирана в России Казема Джалали, число жертв среди мирных жителей может достигать 300 человек.
Обострение между Ираном и Израилем достигло новой фазы после того, как израильские военные нанесли массированные удары по объектам ядерной инфраструктуры и военного командования в Иране, включая завод в Натанзе и районы Тегерана. Это стало крупнейшей атакой на территорию Ирана с 1989 года. В повышенную готовность были приведены системы противовоздушной обороны. Усиление мер безопасности связано с продолжающейся военной операцией Израиля, который наносит удары по иранским ядерным и военным объектам, обвиняя Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы.