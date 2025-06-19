В США уверены, что у Ирана есть ядерное оружие

Обострение между Ираном и Израилем достигло новой фазы после того, как израильские военные нанесли массированные удары по объектам ядерной инфраструктуры и военного командования в Иране, включая завод в Натанзе и районы Тегерана. Это стало крупнейшей атакой на территорию Ирана с 1989 года. В повышенную готовность были приведены системы противовоздушной обороны. Усиление мер безопасности связано с продолжающейся военной операцией Израиля, который наносит удары по иранским ядерным и военным объектам, обвиняя Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы.