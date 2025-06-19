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Сальдо: ВСУ начали сжигать поля на левобережье Херсонской области

Украинские военные начали поджигать сельскохозяйственные посевы на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ жгут поля в Херсонской области.

Украинские военные начали поджигать сельскохозяйственные посевы на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе. Горят поля, а над огнем вражеские дроны, как стервятники — мешают тушить, отслеживают каждое движение», — написал Сальдо. Он отметил, что действия Вооруженных сил Украины затрудняют ликвидацию возгораний и создают дополнительные риски для местных жителей и спасателей.

Ранее Вооруженные силы Украины уже наносили удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области, повреждая здания в нескольких населенных пунктах. Тогда атаки сопровождались использованием беспилотников, а оперативные службы занимались ликвидацией последствий и обеспечением безопасности местных жителей.