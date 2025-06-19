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Песков рассказал, что будет, если США нанесут удар по Ирану

Возможный удар Соединенных Штатов по объектам на территории Ирана приведет к резкой эскалации напряженности и дополнительно осложнит ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 19 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков осудил возможный удар США по Ирану.

Возможный удар Соединенных Штатов по объектам на территории Ирана приведет к резкой эскалации напряженности и дополнительно осложнит ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 19 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведет к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и еще больше осложнит положение дел в регионе», — подчеркнул Песков в интервью RT.

По словам представителя Кремля, российская сторона внимательно следит за развитием событий и выражает обеспокоенность возможными последствиями для безопасности не только Ирана, но и всего региона. Москва выступает за политико-дипломатические методы разрешения кризисов и призывает все стороны воздержаться от действий, способных спровоцировать новую волну насилия.

Ранее Россия уже выражала обеспокоенность в связи с эскалацией между Израилем и Ираном после массированного удара ЦАХАЛ по иранским объектам, включая ядерные. Тогда Москва осудила обострение и призвала к сдержанности, отмечая, что подобные действия ведут к росту напряженности на Ближнем Востоке.

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