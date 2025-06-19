Песков рассказал, что будет, если США нанесут удар по Ирану

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведет к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и еще больше осложнит положение дел в регионе», — подчеркнул Песков в интервью RT.