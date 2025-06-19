Вице-губернатор Ленобласти найден застреленным в своём загородном доме

Игорь Петров начал свою карьеру в сфере связи, занимая руководящие должности в Госсвязьнадзоре и ЗАО «Радиотелекоммуникационная компания». В период с 2005 по 2016 год активно участвовал в местном самоуправлении, возглавляя Юкковское сельское поселение и являясь депутатом Всеволожского района. С октября 2016 года его карьера продолжилась в правительстве Ленобласти, где он последовательно занимал должности управляющего делами, вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства, а с декабря 2024 года — вице-губернатора — представителя губернатора в Заксобрании. Родился Игорь Петров 9 декабря 1959 года в городе Сланцы.