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Вице-губернатора Ленобласти Петрова нашли мертвым в его загородном доме

Вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова обнаружили мертвым в собственном загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. Об этом пишут СМИ.

Замгубернатора Ленобласти нашли мертвым.

Вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова обнаружили мертвым в собственном загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. Об этом пишут СМИ.

По предварительной информации, следов взлома или признаков насильственного проникновения в дом не зафиксировано. «На теле обнаружено огнестрельное ранение. Предварительно установлено, что огнестрельное ранение могло быть получено в результате неосторожного обращения с оружием во время его чистки», — сообщает 78.ru. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета, устанавливаются все обстоятельства инцидента.