Вице-губернатора Ленобласти Петрова нашли мертвым в его загородном доме

По предварительной информации, следов взлома или признаков насильственного проникновения в дом не зафиксировано. «На теле обнаружено огнестрельное ранение. Предварительно установлено, что огнестрельное ранение могло быть получено в результате неосторожного обращения с оружием во время его чистки», — сообщает 78.ru. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета, устанавливаются все обстоятельства инцидента.