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В Москве горит театр имени Щукина

В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Возгорание случилось вечером 19 июня в библиотеке. Посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пишут СМИ.

На месте работали сотрудники МЧС.

В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Возгорание случилось вечером 19 июня в библиотеке. Посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пишут СМИ.

«Сегодня вечером [19 июня] произошел пожар в библиотеке на шестом этаже театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве. В здании сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно эвакуировали из театра. На месте работают сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются», — передает telegram-канал SHOT.

К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные бригады. Как сообщает РЕН ТВ, возгорание произошло на мансардном этаже здания, в помещении библиотеки. В настоящее время пожар полностью потушен, информации о пострадавших не поступало.