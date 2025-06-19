В Москве горит театр имени Щукина

На месте работали сотрудники МЧС.
В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Возгорание случилось вечером 19 июня в библиотеке. Посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пишут СМИ.
«Сегодня вечером [19 июня] произошел пожар в библиотеке на шестом этаже театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве. В здании сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно эвакуировали из театра. На месте работают сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются», — передает telegram-канал SHOT.
К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные бригады. Как сообщает РЕН ТВ, возгорание произошло на мансардном этаже здания, в помещении библиотеки. В настоящее время пожар полностью потушен, информации о пострадавших не поступало.