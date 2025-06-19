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«112»: Вице-губернатора Ленинградской области нашли застреленным в своем доме

В деревне Юкки Всеволожского района было найдено тело вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил Telegram-канал «112».

В деревне Юкки Всеволожского района было найдено тело вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил Telegram-канал «112».

После осмотра места происшествия, загородного дома Петрова, эксперты не обнаружили в здании следов взлома и борьбы.

По предварительной информации, Петров чистил оружие и случайно произвел выстрел. Проводится проверка по факту случившегося, передает Telegram-канал.

5 февраля бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью Тархову нашли мертвыми в Самарской области — их смерть наступила в результате огнестрельного ранения. «Вечерняя Москва» рассказала об обстоятельствах, при которых произошло убийство пары.

14 июня в американском штате Миннесота депутата законодательного собрания Мелиссу Хортман и ее супруга, сенатора Джона Хоффмана, застрелили в собственном доме. Пара получила многочисленные огнестрельные ранения, их прооперировали в госпитале.