«112»: Вице-губернатора Ленинградской области нашли застреленным в своем доме

5 февраля бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью Тархову нашли мертвыми в Самарской области — их смерть наступила в результате огнестрельного ранения. «Вечерняя Москва» рассказала об обстоятельствах, при которых произошло убийство пары.