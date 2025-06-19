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Проехал на красный и не уступил дорогу. Автобус и легковушка столкнулись в Гродно

За рулем легковушки находился 65-летний мужчина, которого в результате аварии доставили в медучреждение с повреждениями различной степени тяжести.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись легковушка и автобус. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, сегодня днем на кольцевой развязке на ул. Горновых столкнулись легковушка марки SEAT и автобус. Установлено, что 27-летний водитель за рулем маршрутного автобуса МАЗ на кольцевой развязке со стороны ул. Суворова в направлении ул. Горновых проехал на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся справа со стороны ул. Победы в направлении ул. Советских Пограничников автомобилем SEAT. За рулем легковушки находился 65-летний мужчина, которого в результате аварии доставили в медучреждение с повреждениями различной степени тяжести.

По факту ДТП назначена проверка. -0-