Власти подтвердили смерть замглавы Ленобласти

Власти опубликовали некролог замглавы Ленобласти.
Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров скончался на 66-м году жизни. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба администрации региона. Петров занимал пост представителя губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области.
«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе. Светлая память!», — говорится в обращении администрации, правительства и Законодательного собрания Ленинградской области. Игорь Петров занимал пост заместителя губернатора Ленинградской области, а также был официальным представителем главы региона в областном парламенте.
Ранее сообщалось, что по предварительной информации, следов взлома или признаков насильственного проникновения в дом не зафиксировано. На теле обнаружено огнестрельное ранение.