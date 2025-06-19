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Власти подтвердили смерть замглавы Ленобласти

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров скончался на 66-м году жизни. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба администрации региона. Петров занимал пост представителя губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области.

Власти опубликовали некролог замглавы Ленобласти.

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров скончался на 66-м году жизни. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба администрации региона. Петров занимал пост представителя губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области.

«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе. Светлая память!», — говорится в обращении администрации, правительства и Законодательного собрания Ленинградской области. Игорь Петров занимал пост заместителя губернатора Ленинградской области, а также был официальным представителем главы региона в областном парламенте.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, следов взлома или признаков насильственного проникновения в дом не зафиксировано. На теле обнаружено огнестрельное ранение.