Власти подтвердили смерть замглавы Ленобласти

«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе. Светлая память!», — говорится в обращении администрации, правительства и Законодательного собрания Ленинградской области. Игорь Петров занимал пост заместителя губернатора Ленинградской области, а также был официальным представителем главы региона в областном парламенте.