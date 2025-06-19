Вице-губернатора Ленобласти нашли мертвым с огнестрельным ранением

Источник РБК, близкий к администрации региона, сообщил, что основная версия его смерти — гибель при чистке ружья из-за случайного выстрела.
Как пишет «78.ru», тело Петрова нашли в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области. Источник газеты рассказал, что вице-губернатора обнаружили с огнестрельным ранением, следов взлома в доме нет. Предположительно, ранение он получил во время чистки ружья.
«19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области — представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», — говорится в сообщении администрации.
О месте и времени прощания администрация сообщит позднее, уточнила пресс-служба.