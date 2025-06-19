При пожаре в институте имени Щукина никто не пострадал

В театре имени Щукина никто не пострадал.
В учебном театре института имени Щукина в центре Москвы произошло задымление, однако никто из студентов и сотрудников не пострадал. Об этом сообщил ректор вуза Евгений Князев.
«Светильник закоптил. Задымление было, пожара не было. Все в порядке, никто не пострадал», — рассказал ректор. Его слова передают РИА Новости.
Ранее, 7 июня, в подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов, сопровождавшийся сильным задымлением и взрывами газовых баллонов. Тогда площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров, а к тушению были привлечены более 100 специалистов. В обоих случаях происшествия не привели к пострадавшим среди людей.