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При пожаре в институте имени Щукина никто не пострадал

В учебном театре института имени Щукина в центре Москвы произошло задымление, однако никто из студентов и сотрудников не пострадал. Об этом сообщил ректор вуза Евгений Князев.

В театре имени Щукина никто не пострадал.

В учебном театре института имени Щукина в центре Москвы произошло задымление, однако никто из студентов и сотрудников не пострадал. Об этом сообщил ректор вуза Евгений Князев.

«Светильник закоптил. Задымление было, пожара не было. Все в порядке, никто не пострадал», — рассказал ректор. Его слова передают РИА Новости.

Ранее, 7 июня, в подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов, сопровождавшийся сильным задымлением и взрывами газовых баллонов. Тогда площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров, а к тушению были привлечены более 100 специалистов. В обоих случаях происшествия не привели к пострадавшим среди людей.