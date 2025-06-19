При пожаре в институте имени Щукина никто не пострадал

Ранее, 7 июня, в подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов, сопровождавшийся сильным задымлением и взрывами газовых баллонов. Тогда площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров, а к тушению были привлечены более 100 специалистов. В обоих случаях происшествия не привели к пострадавшим среди людей.