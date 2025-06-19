Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на девушку упало дерево, которое давно нуждалось в вырубке

В Калининграде 21-летняя девушка скончалась после того, как на неё упало дерево. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Источник: Life.ru

Пострадавшая десять дней находилась в коме, но медикам не удалось её спасти. Состояние девушки резко ухудшилось из-за развившегося воспаления лёгких.

ЧП произошло 9 июня на Озёрном проезде: во время прогулки по тротуару на жительницу Калининграда обрушилась часть аварийного дерева. Как выяснилось, оно росло на территории, арендованной коммерческой организацией, и давно нуждалось в вырубке. Предварительно, ответственные лица не проконтролировали его состояние.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Ранее в Махачкале 12-летний мальчик получил сильнейший удар током. Спрятанные в листве оголенные провода трансформатора нанесли тяжелейшие ожоги третьей и четвёртой степени рукам пострадавшего. К сожалению, врачам пришлось ампутировать ребёнку два пальца.