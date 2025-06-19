В Калининграде на девушку упало дерево, которое давно нуждалось в вырубке

ЧП произошло 9 июня на Озёрном проезде: во время прогулки по тротуару на жительницу Калининграда обрушилась часть аварийного дерева. Как выяснилось, оно росло на территории, арендованной коммерческой организацией, и давно нуждалось в вырубке. Предварительно, ответственные лица не проконтролировали его состояние.