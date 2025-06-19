Живая мишень: кто такой верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого хотят убить

Израиль хочет ликвидировать верховного лидера Ирана.
Али Хаменеи — верховный лидер Ирана, духовный и политический руководитель страны с 1989 года. 84-летний аятолла возглавляет исламскую республику, определяя ее внутреннюю и внешнюю политику, включая ядерную программу. Уроженец Мешхеда, он прошел путь от революционера до преемника аятоллы Хомейни, став символом антизападного курса Тегерана. Хаменеи — главный идеолог противостояния с Израилем и США, что сделало его мишенью для устранения. Его возможная ликвидация грозит дестабилизацией региона, учитывая контроль над Корпусом стражей революции и ядерными объектами. Подробнее о верховном лидере Ирана — в материале URA.RU.
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Кто такой Али Хаменеи.
Сейед Али Хосейни Хаменеи появился на свет 17 июля 1939 года в иранском Мешхеде, происходя из рода пророка Мухаммеда. Его отец, азербайджанец Джавад Хусейни Хаменеи, был уважаемым богословом со статусом аятоллы. После завершения исламской школы в родном городе молодой Хаменеи отправился в религиозную семинарию Кума, где учился у будущего лидера революции Рухоллы Хомейни.
Вернувшись в Мешхед для ухода за больным отцом, Хаменеи начал преподавать в местной семинарии и активно выступать против политики шаха. За антиправительственную деятельность его неоднократно арестовывали, а в 1975 году отправили в ссылку. После возвращения он вошел в ближайшее окружение Хомейни и участвовал в создании новых органов власти после победы революции.
Став президентом в 1981 году после покушения, Хаменеи занимал этот пост два срока, а после кончины Хомейни возглавил страну как верховный лидер. Он провел конституционную реформу, усилившую его полномочия, и превратился в ключевую фигуру иранской политики. Хаменеи известен жесткой позицией против Запада, при этом поддерживая развитие науки и осторожные экономические реформы.
Ликвидация Хаменеи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могла бы завершить конфликт. В интервью ABC News он заявил, что это не приведет к эскалации, а наоборот, к завершению войны.
Президент США Дональд Трамп назвал Хаменеи легкой мишенью, но выразил нежелание, чтобы ракеты ударили по гражданскому населению или американским солдатам. В соцсети Truth Social Трамп уточнил, что не планирует устранять Хаменеи, по крайней мере, сейчас.
Нетаньяху опроверг информацию агентства Reuters о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи. Президент России Владимир Путин воздержался от обсуждения возможной смерти иранского духовного лидера на Петербургском международном экономическом форуме.
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Возможна ли ликвидация Хаменеи.
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что ликвидацию Хаменеи исключать нельзя. В таком случае Иран может усилить удары и использовать спецназ против Израиля.
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков выражает сомнения в способности США контролировать Израиль. Для Израиля ликвидация Хаменеи является главной целью. В Израиле считают, что нынешний президент Ирана Пезешкиан сильно отличается от Раиси. С Раиси было невозможно договориться, и его гибель вызывает подозрения, отмечает Судаков. Он также отмечает, что что ликвидация иранского лидера даст Израилю карт-бланш для дальнейших действий.
Устранение Хаменеи может дестабилизировать Иран.
Востоковед Руслан Сулейманов предупреждают о рисках хаоса и гражданской войны в случае ликвидации иранского лидера, учитывая активизацию сепаратистских движений. Сулейманов подчеркивает, что нынешний режим, несмотря на жесткость, обеспечивает контроль над критически важными объектами, включая ядерные.
Израильская авиация атаковала район столицы Ирана, где расположены бункеры Хаменеи, сообщает 9 канал. Эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов связывает жесткие заявления Трампа о возможной ликвидации иранского лидера с желанием американского президента укрепить свой политический имидж.
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Обращение Хаменеи к народу Ирана.
После всех заявлений Али Хаменеи выступил с обращением к народу исламской республики. Он подчеркнул, что Иран не намерен сдаваться и будет защищать свою территорию.
Он заявил, что Тегеран не оставит без ответа нападение Израиля на свою территорию. Об этом сообщил верховный лидер страны, отвечая на ультиматум президента США Дональда Трампа о полной капитуляции. Тегеран ответит на любое военное вмешательство со стороны США и нанесет стране «невосполнимый урон». Хаменеи подчеркнул, что умные люди, знающие Иран и его историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком.