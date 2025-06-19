Живая мишень: кто такой верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого хотят убить

Он заявил, что Тегеран не оставит без ответа нападение Израиля на свою территорию. Об этом сообщил верховный лидер страны, отвечая на ультиматум президента США Дональда Трампа о полной капитуляции. Тегеран ответит на любое военное вмешательство со стороны США и нанесет стране «невосполнимый урон». Хаменеи подчеркнул, что умные люди, знающие Иран и его историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком.