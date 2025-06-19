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На Украине мужчина умер в военкомате от инфаркта

В военкомате города Стрый Львовской области в ночь на 18 июня скончался 50-летний гражданин, доставленный туда полицией. Информацию об этом распространил Львовский областной территориальный центр комплектования, выступающий аналогом военкомата, на своей официальной странице.

На Украине в ТЦК умер призывник.

В военкомате города Стрый Львовской области в ночь на 18 июня скончался 50-летний гражданин, доставленный туда полицией. Информацию об этом распространил Львовский областной территориальный центр комплектования, выступающий аналогом военкомата, на своей официальной странице.

«Около 00:55 18 июня гражданин Науменко пожаловался на острую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу вызвал скорую помощь. Машина прибыла спустя 12 минут, в 01:07, однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

Случаи внезапной гибели граждан в различных регионах страны привлекают внимание общественности: ранее в Уфе мужчина получил смертельные ожоги, выбежав на улицу в огне и вскоре скончавшись в больнице, несмотря на усилия медиков.