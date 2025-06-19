На Украине в ТЦК умер призывник.
В военкомате города Стрый Львовской области в ночь на 18 июня скончался 50-летний гражданин, доставленный туда полицией. Информацию об этом распространил Львовский областной территориальный центр комплектования, выступающий аналогом военкомата, на своей официальной странице.
«Около 00:55 18 июня гражданин Науменко пожаловался на острую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу вызвал скорую помощь. Машина прибыла спустя 12 минут, в 01:07, однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Случаи внезапной гибели граждан в различных регионах страны привлекают внимание общественности: ранее в Уфе мужчина получил смертельные ожоги, выбежав на улицу в огне и вскоре скончавшись в больнице, несмотря на усилия медиков.