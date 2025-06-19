Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Ермак начал раздражать администрацию Трампа

Глава офиса президента Украины Андрея Ермака вызывает раздражение в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета Politico.

Ермак раздражает администрацию Трампа.

Глава офиса президента Украины Андрея Ермака вызывает раздражение в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета Politico.

По данным издания, как республиканцы, так и демократы испытывают усталость от подхода Ермака к взаимодействию с Вашингтоном. В узком кругу американских чиновников его называют «двухпартийным раздражителем». «Мы не знаем, зачем он здесь», — приводит Politico слова одного из собеседников.

По информации источников, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент, а руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс сначала заставила украинского чиновника ждать, а затем вовсе отменила запланированную встречу. Офис Владимира Зеленского, в свою очередь, отрицает факт отмены обеих встреч.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше