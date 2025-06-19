Андрей Ермак начал раздражать администрацию Трампа

По данным издания, как республиканцы, так и демократы испытывают усталость от подхода Ермака к взаимодействию с Вашингтоном. В узком кругу американских чиновников его называют «двухпартийным раздражителем». «Мы не знаем, зачем он здесь», — приводит Politico слова одного из собеседников.