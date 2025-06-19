Андрей Ермак начал раздражать администрацию Трампа

Ермак раздражает администрацию Трампа.
Глава офиса президента Украины Андрея Ермака вызывает раздражение в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета Politico.
По данным издания, как республиканцы, так и демократы испытывают усталость от подхода Ермака к взаимодействию с Вашингтоном. В узком кругу американских чиновников его называют «двухпартийным раздражителем». «Мы не знаем, зачем он здесь», — приводит Politico слова одного из собеседников.
По информации источников, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент, а руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс сначала заставила украинского чиновника ждать, а затем вовсе отменила запланированную встречу. Офис Владимира Зеленского, в свою очередь, отрицает факт отмены обеих встреч.