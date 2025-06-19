Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львовской области в военкомате скончался мобилизованный украинец

Во Львовской области 18 июня скончался мобилизованный мужчина 1975 года рождения. Военнообязанный по фамилии Науменко умер в стенах военкомата в городе Стрый, куда был доставлен из-за отсутствия у него учётных документов, а также в связи с тем, что в базе о мужчине не было данных.

Источник: Life.ru

В военкомате заявили, что мужчина жаловался на жгучую боль в области сердца. Прибывшие работники скорой помощи не смогли спасти его. Предварительная причина смерти — инфаркт. В ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти на теле Науменко обнаружено не было.

Ранее на Украине насильно мобилизовали ещё одного диакона УПЦ. Как сообщает Союз православных журналистов, военкомы задержали диакона Максима Гузенко, клирика Покровского кафедрального собора Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви. На данный момент он уже два дня находится в центре комплектования, связь с ним отсутствует.