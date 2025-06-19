Во Львовской области в военкомате скончался мобилизованный украинец

В военкомате заявили, что мужчина жаловался на жгучую боль в области сердца. Прибывшие работники скорой помощи не смогли спасти его. Предварительная причина смерти — инфаркт. В ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти на теле Науменко обнаружено не было.
Ранее на Украине насильно мобилизовали ещё одного диакона УПЦ. Как сообщает Союз православных журналистов, военкомы задержали диакона Максима Гузенко, клирика Покровского кафедрального собора Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви. На данный момент он уже два дня находится в центре комплектования, связь с ним отсутствует.