Во Львовской области в военкомате скончался мобилизованный украинец

Во Львовской области 18 июня скончался мобилизованный мужчина 1975 года рождения. Военнообязанный по фамилии Науменко умер в стенах военкомата в городе Стрый, куда был доставлен из-за отсутствия у него учётных документов, а также в связи с тем, что в базе о мужчине не было данных.