Зеленский попросил Трампа о помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения боевых действий с Россией до окончания президентского срока Дональда Трампа в США. Об этом он сообщил в видеообращении.
По словам украинского лидера, прекращение конфликта до 2029 года напрямую связано с поддержкой Вашингтона. «Я очень рассчитываю на его помощь», — отметил Зеленский.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как отметил российский лидер в ходе общения с представителями СМИ, остается открытым вопрос о юридической легитимности Зеленского.