Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский раскрыл, когда закончится конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения боевых действий с Россией до окончания президентского срока Дональда Трампа в США. Об этом он сообщил в видеообращении.

Зеленский попросил Трампа о помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения боевых действий с Россией до окончания президентского срока Дональда Трампа в США. Об этом он сообщил в видеообращении.

По словам украинского лидера, прекращение конфликта до 2029 года напрямую связано с поддержкой Вашингтона. «Я очень рассчитываю на его помощь», — отметил Зеленский.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как отметил российский лидер в ходе общения с представителями СМИ, остается открытым вопрос о юридической легитимности Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше