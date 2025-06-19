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На Ставрополье спустя 29 лет арестовали мужчину по делу о расстреле бармена

Июльской ночью 1995 года мужчина поссорился с барменом и вернулся к нему с автоматом.

Источник: Следственный комитет России

Июльской ночью в Буденновске Ставропольского края неизвестный расстрелял бармена из автомата. Оружие преступник выбросил на улице, а сам скрылся. Спустя 29 лет по этому делу был арестован мужчина, сообщил СК по региону.

Трагедия произошла в 1995 году. 1 июля мужчина поссорился с барменом в одном из местных кафе, обида была настолько сильной, что он сходил домой за автоматом, вернулся и пять раз выстрелил в оппонента. 23-летний сотрудник кафе скончался.

Установить личность злоумышленника и определить его местонахождение удалось в мае 2025 года.

«65-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что отец заплатил сыну полмиллиона рублей за убийство бизнес-партнера в Истре.