На Ставрополье спустя 29 лет арестовали мужчину по делу о расстреле бармена

Июльской ночью в Буденновске Ставропольского края неизвестный расстрелял бармена из автомата. Оружие преступник выбросил на улице, а сам скрылся. Спустя 29 лет по этому делу был арестован мужчина, сообщил СК по региону.
Трагедия произошла в 1995 году. 1 июля мужчина поссорился с барменом в одном из местных кафе, обида была настолько сильной, что он сходил домой за автоматом, вернулся и пять раз выстрелил в оппонента. 23-летний сотрудник кафе скончался.
Установить личность злоумышленника и определить его местонахождение удалось в мае 2025 года.
«65-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал в полном объеме», — отметили в ведомстве.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
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