На Ставрополье спустя 29 лет арестовали мужчину по делу о расстреле бармена

Трагедия произошла в 1995 году. 1 июля мужчина поссорился с барменом в одном из местных кафе, обида была настолько сильной, что он сходил домой за автоматом, вернулся и пять раз выстрелил в оппонента. 23-летний сотрудник кафе скончался.