Песков раскрыл, когда западные компании вернутся в РФ

«Я считаю, что пока это не реалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учетом вот этого статуса кво», — пояснил представитель Кремля.