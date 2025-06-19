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Песков раскрыл, когда западные компании вернутся в РФ

Западные компании не планируют возвращаться на российский рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никаких практических шагов по возобновлению деятельности в России иностранные компании не предпринимают, поэтому рассчитывать на их возвращение сейчас не приходится.

Песков рассказал о возвращении иностранных компаний в РФ.

Западные компании не планируют возвращаться на российский рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никаких практических шагов по возобновлению деятельности в России иностранные компании не предпринимают, поэтому рассчитывать на их возвращение сейчас не приходится.

«Я считаю, что пока это не реалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учетом вот этого статуса кво», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что несмотря на уход части зарубежных брендов из-за санкций и геополитических обстоятельств, в России продолжают работать многие иностранные компании. Они остаются на рынке, создают рабочие места и платят налоги в бюджет страны. В Кремле считают, что таких инвесторов необходимо поддерживать и создавать для них привлекательные условия.

Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что к иностранным компаниям из недружественных стран, покинувшим российский рынок, может применяться особый режим при попытках возвращения, а обсуждения на эту тему пока не приводят к реальным шагам. Власти России отмечали заинтересованность в возвращении зарубежных брендов, однако на практике большинство компаний пока не планируют возобновлять деятельность в стране.

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