В Иране назначили нового главу разведки КСИР вместо убитого Израилем

В Иране определились с новым главой разведки КСИР.
Маджид Хадеми назначен новым главой разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщает агентство Fars. Он сменил на этом посту Мохаммада Каземи, который погиб в результате авиаударов Израиля.
«Произошло назначение Маджида Хадеми на пост главы разведывательного управления КСИР. Он сменил на этом посту Мохаммада Каземи, который погиб в результате авиаударов Израиля», — приводит слова источника Fars.
Атаки Израиля по Ирану продолжаются на фоне обострения конфликта между странами. Ранее сообщалось о гибели высокопоставленных иранских военных и ученых, включая главу иранской армии Мохаммада Багери и физика, участвовавшего в ядерной программе страны. Руководство Ирана заявляет о немедленном назначении преемников на ключевые посты.