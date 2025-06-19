В Иране назначили нового главу разведки КСИР вместо убитого Израилем

Атаки Израиля по Ирану продолжаются на фоне обострения конфликта между странами. Ранее сообщалось о гибели высокопоставленных иранских военных и ученых, включая главу иранской армии Мохаммада Багери и физика, участвовавшего в ядерной программе страны. Руководство Ирана заявляет о немедленном назначении преемников на ключевые посты.