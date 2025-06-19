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РБК: против владельца ФК «Торпедо» Соболева возбудили дело о взятке судье

В офисе и по месту жительства главы клуба прошли обыски, сообщили источники.

Владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова подозревают в попытке дать взятку арбитру, пишет РБК со ссылкой на источник.

По версии следствия, взятка одному из арбитров предназначалась за принятие решения в пользу клуба. В отношении Соболева и Скородумова возбуждено дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»), сообщили источники.

Они рассказали, что оба подозреваемых задержаны, в офисах и по месту их жительства силовики провели обыски.

Отметим, по итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место и напрямую вышло в Российскую-премьер лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось об аресте бывшего вице-президента Российского футбольного союза, экс-генерального директора компании «Фонбет» Сергея Анохина по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.